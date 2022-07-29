林智堅認為自己善意提供民調資料卻演變成現在這個局面，是好心被雷劈。(楊宗灝攝)

桃園市長鄭文燦29日上午陪同民進黨市長參選人至龍潭龍元宮參拜，對於論文門民調資料使用，他直嗆余正煌不能前面感謝後面拆橋，這樣也違反學術倫理。

鄭文燦說，研究生畢不了業，透過所長取得的民調資料，說實話是要感謝，若無民調資料，另外一本論文是沒有基礎的，也絕對寫不出來，這份民調資料跟研究方法設計，確實是陳明通所長提供給余正煌先生，這是沒辦法改變的事實，把這份民調抽掉，余正煌先生的論文沒有任何基礎，不能事情過了以後前面感謝後面拆橋，這樣也違反學術倫理。

林智堅則說，這份民調資料是2014年的民調資料，是我來提供，當時是指導老師陳明通提出有一個同學有需求，民調資料是陳明通老師交給余先生，整件事情發展到這樣是不樂見的，好心被雷劈。當時都是出於善意，老師說同學論文有卡關，希望我分享資料，這件事情對手不應無限上綱，大家認真看過這兩本論文就可以發現雷同的地方在指導教授的研究設計及架構下產生，對手潑髒水，現在提出的每個資料都是把舊的再說一次，這是民眾所不樂見的，期盼大家趕快在這個事件上停下來，回歸正軌。

鄭文燦說，論文事件一個先寫一個先交，原始資料數據都是由林智堅市長競選團隊提供，事實真相攤在陽光下，論文架構根據電子郵件經過第三方公正，證實是林智堅先寫，這些都會提供台大社科院學倫會判斷。做一個市長能不斷充電學習是好事，學術判斷近期會把所有資料提供，畢竟論文形成是小智市長很珍惜的學習機會，由內部六份民調來提供論文題材，另外一個研究生之前小智市長並不認識，原本論文題目研究陸生，被指導教授否決，找到陳明通尋求最後一個學期畢業，才把林智堅的民調資料跟論文架構提供給余正煌參考，這部分討論不應淪為口水戰無限上綱，否定整個學校在職專班制度。