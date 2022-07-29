桃園市8名登山客昨日一早前往復興區北插天山健走，行經白沙瀑布時不慎迷路受困山中，晚間急打119報案求助，大溪警分局立刻會同復興消防分隊，組成搜救隊入山搜索，所幸順利找到一行人，護送下山後順利返家。

大溪警分局指出，這群登山社成員共2男6女，多為中、老年者，昨早8時相約到北插天山健走，豈料途中2名女子體力透支，他們又是初次爬北插天山，耽誤行進速度，天色昏暗時不慎偏離主要路線，只好在晚間8時許打電話向警方求援。

警方接獲通報後，立刻派遣1名員警會同5名消防人員入山搜救，經手機定位判斷位置，順利在晚間10時許找到一行人，初步檢視1人腳部輕微扭傷，但可繼續行走，一行人身體狀況良好，經警消引導順利下山返家。

大溪警方呼籲，山上天氣瞬息萬變，入夜後常氣溫驟降，登山者務必注意氣候並結伴同行，衡量自身體能狀態，天候不良時須三思而行，避免發生迷途意外。