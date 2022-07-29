中國國務委員兼外長王毅，在烏茲別克出席上合組織成員國外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅與拉夫羅夫都正面評價當前的中俄關係，指在地緣政治考驗下，兩國仍能保持緊密關係。王毅表示，當前國際形勢複雜變化，面臨各種挑戰，上合組織成員國應加強互動、團結合作，發揮維護國際公平的推動力，在國際和地區局勢中發揮穩定作用。
拉夫羅夫表示，世界正在朝著更多元和更平衡方向發展，在多個亞州和非國家的支持下，俄中一起合作推動以國際法為基礎的和平與秩序，支持以聯合國及安理會的主導作用。
中國國務委員兼外長王毅，在烏茲別克出席上合組織成員國外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅與拉夫羅夫都正面評價當前的中俄關係，指在地緣政治考驗下，兩國仍能保持緊密關係。王毅表示，當前國際形勢複雜變化，面臨各種挑戰，上合組織成員國應加強互動、團結合作，發揮維護國際公平的推動力，在國際和地區局勢中發揮穩定作用。
拉夫羅夫表示，世界正在朝著更多元和更平衡方向發展，在多個亞州和非國家的支持下，俄中一起合作推動以國際法為基礎的和平與秩序，支持以聯合國及安理會的主導作用。
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