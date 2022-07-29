民進黨台北市長參選人陳時中（見圖）29日出席12區後援會會長公布記者會，會後受訪。（趙雙傑攝）

民進黨台北市長參選人陳時中（前左）29日出席12區後援會會長公布記者會，前台北市警察局局長邱豐光（前右）出席擔任信義區後援會長。（趙雙傑攝）

民進黨台北市長參選人陳時中上午公布12區後援會長後接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

民進黨台北市長參選人陳時中喊出內湖交通問題換人來救，對手、台北市副市長黃珊珊卻要他先惡補問題的前因後果，陳時中29日受訪時再嗆，內湖交通就是爛，還說黃珊珊任市議員這麼久都沒解決問題，「突然昨天說馬英九做不好，也是沒道理」。

陳時中上午公布12區後援會長後接受媒體聯訪，他表示，內湖交通問題團隊都有所了解，也不需要惡補，只要去過內湖、內科那一帶，「交通大家都有共識，就是爛，爛很久，不是說昨天才變爛，已經爛8年、爛十幾年。」

陳時中揶揄，黃珊珊提到馬英九開始規畫內湖科學園區時，將只能容納6、7萬人的地方，硬是裝15萬人，這是本來就知道的事，但講到馬英九時代是有點離譜，因為這8年來、加上黃珊珊做市議員這麼久，都沒有解決問題，突然昨天說馬英九做不好也沒道理。「什麼人承擔了任務，在那個時間點做應該做的事情，起而行比較重要。」

此外，台北市長柯文哲曾說內湖交通是「小針美容」，呼籲民眾早上班、晚下班、中間做運動，陳時中笑說，他也滿認同，本來就要用盡辦法，一個是用管理手段，一個是道路交通的改善，最後當然是區域捷運線怎樣做長期改善，短期改善可從分流、共乘，岔開時間這些基本部分下手。

陳時中酸說，聽到另外一個候選人說要做智慧型號誌，這都是基本的，都是交通管理的「ABC」，把交通管理的ABC當做解決內科相關交通問題的短期方案，中長期方案要立即規劃、立即執行。