李姓會計師開立假發票176紙，供知名的網購公司「東京著衣」充當進項憑證使用，虛開發票金額達新臺幣1億7560萬9226元供逃稅，台灣等法院駁回上訴，依違反商業會計法之填製及記入不實罪，判刑1年2月，可易科罰金，以2000元折算1天，可上訴。

檢方起訴指控，李明知麗舍等7家公司都不是東京著衣的實際交易對象，竟規劃帳務及資金流程，開立7家公司發票共176紙，供東京著衣公司充當進項憑證使用，虛開發票1億7560萬多元，又虛偽製造資金流向後，再提現以地下通匯管道匯至大陸地區用於支付貨款給東京著衣公司的實際進貨廠商。

東京著衣公司176紙發票向稅捐稽徵機關申報扣抵銷項稅額，總計逃漏營業稅865萬1137元；李明知股東未實際繳納公司設立登記或增資股款，竟為使麗舍公司完成設立登記、完成增資變更登記，製作內容不實之股東繳納股款明細表等文件，持以申辦變更登記等。