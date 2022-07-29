民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」關鍵人物余正煌發表聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，形同打臉林及其指導教授、現任國安局局長陳明通。民進黨前立委郭正亮直言，民進黨要趕快做出「是否換堅」的決定，若拖過兩周「真的會完蛋」。此說法引熱議，大批網友卻認為「死忠的」不看是非只看顏色，最終基本盤仍會歸隊。

余正煌27日發表聲明指出，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

郭正亮日前則在《中天新聞》節目〈大新聞大爆卦〉中表示，民進黨本想搞成「一切都是各說各話，藍綠對決」的局面，萬萬沒料到余正煌會有聲明稿；郭也強調，「民進黨快則一禮拜，不然就兩周之內就要做出決定，看是要林智堅繼續選還是換人，這種事情拖超過兩個禮拜，那真的會完蛋」。

郭正亮的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「放心啦！死忠的永遠都是死忠的」、「死忠的不會管什麼是非黑白，只會管是不是綠色，看顏色投就對了！」「台灣人理盲又濫情，投票日還很久，到時後又回歸基本盤」、「該歸隊的還是會歸隊，一點也不意外」、「余正煌帶種的，陳明通你聽到了還不快下台」、「士大夫無恥，是為國恥」、「林智堅還有臉選下去嗎？不換人才真的玩完了……」