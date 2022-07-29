聯準會(Fed)7/27召開7月利率決議升息3碼，符合市場預期，聯邦資金利率調升至2.25%~2.5%，並表示隨貨幣政策進一步收緊，未來當看到政策調整對經濟及通膨產生影響時，放慢升息步伐將會是合適的。此番言論雖不排除9月再大幅升息，但也釋出放慢升息節奏的可能性，被視為鴿派訊號，故宣布後激勵風險性資產大幅走揚。國泰投信認為，Fed釋出鴿派訊號後，3大科技股包括半導體、數位支付和電動車股價可望回神。

國泰投信認為，未來若觀察到美國通膨數字及升息步伐出現逐步放緩現象，投資比重上可開始增加成長及科技類型標的配置，因為科技股往往是引領市場反彈的領頭羊。其中，國際半導體產業協會(SEMI)預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1,175 億美元，成長14.7%，2023年將進一步達1,208億美元，未來在高效能運算(HPC)、車用、AI等應用需求仍強勁下，半導體供應鏈可留意中長期布局機會。另外，若未來虛擬經濟相關資產進一步回升，將有持續助帶旺Pay經濟及擴大數位支付商機，建議正向看待。

此外，中國6月電動車市場在疫情復工後強勢回暖，銷量創歷史新高；7月有望實現淡季不淡的良好局面。電動車大廠特斯拉公布Q2財報，也優於市場預期，長線成長趨勢不變。

展望未來，待看到通膨預期回降後，經濟逐漸出現止穩狀況，屆時市場對全球經濟深度衰退的擔憂才會較明顯消除，預計在Q2見到通膨及政策轉折後，基本面將逐步好轉，此刻建議投資人可利用定期定額或逢低分批布局，參與後續氣氛好轉所帶來的市場轉折行情。

根據美銀7月調查顯示，投資者的現金持有水準高達6.1%，飆升至2001年911以來最高。美銀牛熊指標近期一直在0附近徘徊，處於極度恐慌區間，但歷史規律表明，極度悲觀情緒往往會成為市場反彈的指標。