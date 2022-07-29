半導體載具廠家登(3680)本業及自動化設備業務同步暢旺，2022年上半年獲利有望超越2021年全年，且客戶訂單需求未見調整跡象，下半年營運可望續強。利多激勵家登今（29）日開高後上攻漲停價261元、創近2月高點，早盤維持逾7.5％漲幅。

家登尚未公布第二季財報，自結合併營收10.65億元，季增4.1％、年增達76.59％，改寫歷史次高，上半年合併營收20.91億元、年增達67.54％，續創同期新高。由於半導體本業營運暢旺、配合認列子公司吳江新創處分利益，公司看好上半年獲利有機會超越去年全年。

家登28日應邀參加櫃買中心業績發表會，董事長邱銘乾表示，光罩傳載與晶圓傳載方案為成長主動能，上半年載具本業營收15.75億元、年增達1.2倍。而經營設備業務的子公司家登自動化，上半年營收3.84億元、年增達82.23％，表現同步強勁。

展望後市，家登指出，極紫外光（EUV）先進製程產品需求目前未見景氣影響而走弱趨勢，成熟製程產品亦具成本優勢。而家登自動化攜手轉投資的迅得，提供載具＋機台＋系統一站式服務，亦增添營運成長動能，整體而言下半年營運表現仍可期待。

邱銘乾指出，客戶製程技術推進帶動極紫外光光罩盒（EUV Pod）需求大增，隨著客戶3奈米製程量產、配合所需機台增加，需求增加有助增添下半年成長動能。而前開式晶圓傳載盒（FOUP）為今年成長最大動能，訂單能見度已直達明年底。

根據目前接獲在手訂單、推估客戶需求及自身產能準備，家登對FOUP明年營收成長達30％有信心，且未來3年的年複合成長率（CAGR）可達25～30％。至於新切入的航太起落架事業為長單合約，預計第四季小量生產、明年第三季起至2024年將帶來顯著營運貢獻。

投顧法人認為，家登在處分汽車部門影響下，第二季營收仍季增4％，實際季增幅度約13％，看好毛利率跳升至50％、每股盈餘上看2.9元。預期今年EUV Pod營收年增39％、FOUP出貨量倍增，帶動全年營收年增逾43％、大賺逾1股本，維持「買進」評等、目標價300元。