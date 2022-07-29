由於進入手機新品旺季，軟板廠台郡(6269)下半年營運將逐月升溫，預估今年第3季生產產值將年增個位數百分比，且下半年毛利率將不低於去年同期，全年營收目標維持高個數位成長，今天盤中股價走高，不過兩家美系外資謹慎看台郡，分別給予台郡「中立」及「持股續抱」評等，日系外資則給予「買進」評等，但下修台郡獲利預估。

台郡上半年合併營收為168.04億元，年增18.5%，合併毛利率為13.8%，年減2個百分點，營業淨利率為4.9%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為10.72億元，年增68.9%，每股盈餘為3.23元；下半年因進入手機新品旺季，熊雅士表示，下半年營運逐月升溫，9月到11月是高峰，第3季生產產值將較去年同期有個位數百分比成長，其中手機對比去年同期將年增雙位數以上，佔營收比重將達50%到55%；在毛利率方面，由於客戶今年下半年產品規格複雜度相較去年沒有太大異動，對新產品熟悉度可望穩定提高良率，且新廠營運效率已有提升，如果正向因子持續，下半年毛利率及獲利不會比去年同期差，全年營收目標維持高位數成長。

多家外資在台郡法說會後發布最新報告，其中1家美系外資將2022年收入預期上調8%，以反應公司給予下半年收入及利潤率目標，但保持2023年到2024年預測不變，每股盈餘估計2022年增長12%，2023年增長4%，2024年增長4%，但「持股續抱」評等，目標價為98元；另一家美系外資給予「中立」評等，目標價由100元降至98元。

日系外資將台郡2022年/2023年收益分別下調5%/10%，給予「買進」評等，但將目標價下調至110元。