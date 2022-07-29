由於對其PC晶片的需求降溫，英特爾第二季營收獲利與第三季展望均遠落後市場預期，並下修全年財測，目前英特爾盤後股價大跌8.3%，稍早前一度重挫10%。

●第二季財報

英特爾第二季營收年減22%，為153.2億美元，遠不及市場市場預期的179.2億美元，並為連續第7季下滑。

虧損達4.54億美元，表現遠不及去年同期的獲利50億美元。

經調整後每股盈餘為29美分，遠落後低市場預期的79美分。

執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，經濟情勢變得更為嚴峻，不僅導致市場上的消費模式改變，亦導致主要客戶庫存水位劇烈變動。這些影響導致公司業務出現非常劇烈的轉變，我們的執行力並不是特別好。

●各事業群表現

資料中心及人工智慧事業集（Datacenter and AI Group，DCAI）營收年減16%，為46億美元，不及市場預估的64.6億美元。

客戶端運算事業群（Client Computing Group）營收年減25%，為77億美元，不及市場預估的88.9億美元。

網路及邊緣事業群（Network and Edge Group，NEX）營收年增 11%，為23億美元，略高於市場預估的22.7億美元。

加速運算系統及繪圖事業群（Accelerated Computing Systems and Graphics Group，AXG）營收年增5%，為1.86億美元。

晶圓代工服務事業群（Intel Foundry Services）營收年減54%，為1.22億美元。

自動駕駛事業Mobileye營收年增41%，為4.6億美元。基辛格在法說會上宣布將在今年晚些時候推動Mobileye的股票公開發行（IPO）計畫，但具體時間將取決於市場情況。

IDC分析師Ryan Reith表示，英特爾高度倚賴PC和數據中心產業，而OEM廠下半年訂單已經放緩。其同業三星和台積電在無線晶片、車用晶片等領域的業務則高出許多。

Gartner預估今年全球PC出貨將下滑9.5%。

●營運展望

英特爾對第三季業績看法保守，並下修全年財測，稱經濟活動和公司執行力「突然迅速下滑」。

該全球處理器大廠預估第三季營收介於150億～160億美元，每股盈餘為35美分，遠不及市場預估的營收186.2億美元、每股盈餘86美分。

英特爾將全年營收預測從760億美元下修至介於650億～680億美元，遠不及市場預估的734.4億美元。該公司將全年每股盈餘預測從3.6美元調降至2.3美元，亦遜於市場預估的3.42美元。

全年資本支出從270億美元下修至230億美元。

基辛格表示，英特爾不會因為這段艱難的時期而推遲對俄亥俄州大型新晶片廠約200億美元的投資案，「你不會只依據幾個季度的周期來建造此等規模的工廠。半導體產業在過去十年間成長了一倍，我需要能掌握契機的成長能力。