智原(3035)發表FPGA-Go-ASIC驗證平台。該平台包含SoCreative SoC驗證平台與附加的FPGA原型平台，協助客戶加速進行電路設計與系統驗證。結合智原完善的FPGA-Go-ASIC服務，客戶得以更快速地開發產品並能有效地降低成本且增進晶片效能。

智原透過對於IP開發整合的專業搭配自有IP的多樣性，事先整合與驗證大多數SoC需要的IP到此驗證平台中，使客戶能夠大幅減少硬體驗證除錯和軟體開發時間。該平台採用Arm Cortex-A/M CPU、PCIe、LVDS、DDR等多種經過矽驗證的高速介面IP、系統周邊IP並整合作業系統軟體和驅動程式在內的全方位軟硬體解決方案；客戶可以輕鬆地將自己的電路設計整合到FPGA原型平台中，並通過PCIe介面連接SoC平台進行全系統驗證。

智原營運長林世欽表示，智原的FPGA-Go-ASIC驗證平台能夠協助客戶降低FPGA轉換的阻礙。智原的FPGA-Go-ASIC服務已成功用於多項專案，藉由此平台，為FPGA-Go-ASIC客戶再次提供一重要的附加價值，不侷限於應用，讓FPGA轉換到ASIC的過程得以更快速且無縫接軌。