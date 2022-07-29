1名女網友日前於速食店吃宵夜時，地上突出現1隻超肥米奇，店員發現後當場衝出櫃台，快速用腳踩住老鼠身體後，徒手將老鼠抓起，英勇影片在網路上瘋傳，不少網友們看了直呼：「這一抓直接晉升店經理」、「勇者，該加薪了吧」、「帥慘了」。

原PO於臉書社團《爆料公社二社》發文，日前她到知名速食店吃宵夜時，遇到1隻米奇衝到她腳邊，她表示，該店員工當場快速將老鼠老鼠踩在腳底下，接著徒手抓起老鼠。畫面中可見該名男員工帶著手套，當時2名女員工站得遠遠的疑似詢問是否需要協助，但男子深深了一口氣後，拒絕同事的好意，火速將老鼠抓走。

影片曝光後，不到半天的時間，吸引1萬多名網友觀看，2000多則留言：「鼠條跑出來了」、「鼠餅進貨」、「主廚跑出來散步」、「主廚落跑被抓回去」、「我之前也踩到過，結果太大力，老鼠頭踩扁了」、「衛生局要來敲門了」、「外面跑進來 那也是要滅了才行啊！不然這裡面都吃的東西」、「天啊！我好怕他被咬」、「米奇，你又調皮了」。

不少網友們紛紛大讚店員的勇氣：「這下手力道真好，沒踩死」、「徒手抓鼠」、「這隻太大隻了，你還可以用手抓，你太英勇了，超噁的」、「帥慘了，這員工太神啦要加薪」、「我也不怕老鼠但徒手抓依舊要點勇氣」、「這一抓直接晉升店經理」、「勇者，該加薪了吧」。