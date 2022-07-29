大樹宇宙位於駁二藝術特區大義公園內，開放時間為周一到周四下午兩點到傍晚六點，周五六日下午四點到晚間八點，駁二藝術特區也特別提醒參觀民眾，為維護大眾參觀權益與行進安全，作品坡道請小心慢行，切勿在其中嬉鬧奔跑或跳躍。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

駁二藝術特區大義公園出現一座環繞大樹的大型裝置，「大樹宇宙-愛河森林慢板」於29日開放，是藝術家顏名宏為了高雄下半年登場的「台灣設計設計台灣」規畫的新作，依傍著老榕樹構築迴旋而上與枝幹樹葉共生的360度環景作品，民眾可循著步道緩緩登上樹梢，遠眺港區美景，再穿梭枝葉回到地面，展開城市中探索自然的慢板生活。

藝術家顏名宏表示，大義公園內的榕樹欉自然生長構成美學與生態系統，因此在構思作品時，特別建置出獨立的主體基礎結構，刻意避開大樹地下的重要的根系，避免傷害樹群，過程中更依循樹枝的生長線性構成設計動線，穿越枝葉間隙依空間變化施作曲徑步道，從樹下漫步到樹梢，這一彎於天地流轉、虛實交錯的生態步道，彷彿自成一處大樹宇宙。

高雄市長陳其邁表示，一場疫情讓人們渴望擁抱自然綠意和陽光空氣，藝術家的創作適時反映了人們的心情，一座與自然共生的藝術作品能夠撫平人心，帶來平靜。高雄駁二藝術特區既具有海港的遼闊，也有自然綠意的閒適自在，接下來臺灣文博會與台灣設計展將接續在高雄登場，歡迎民眾在看展的同時，也能登上大樹宇宙欣賞港區風光。

高雄市政府文化局長王文翠表示，藝術家顏名宏於2016年創作的「椅子樂譜」，是許多遊客來到駁二必拍的熱門景點，文化局特地再次邀請顏名宏老師於大義公園規畫新作，讓「大樹宇宙-愛河森林慢板」與「椅子樂譜」兩件作品得以相互呼應。而大義公園是愛河灣周邊令人放鬆舒心的城市綠地，大樹宇宙這件360度環景作品，提供了民眾走上樹林登高遠眺港區風景的難得體驗。

大樹宇宙位於駁二藝術特區大義公園內，開放時間為周一到周四下午兩點到傍晚六點，周五六日下午四點到晚間八點，駁二藝術特區也特別提醒參觀民眾，為維護大眾參觀權益與行進安全，作品坡道請小心慢行，切勿在其中嬉鬧奔跑或跳躍，相關參觀須知請詳閱駁二藝術特區網站。