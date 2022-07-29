本月24日、26日發生於台中的槍擊案讓民眾人心惶惶，3天內就有兩起，這頻率高到許多人都稱台中為「慶記之都」。日前，有位民眾在「爆廢公社公開版」發出 一張新聞截圖，只見圖中播放著日前的大里槍擊案。原PO在文中問道：「住在台中的我，弱弱的問.....哪裡有在賣防彈衣？」並附上「持槍犯法」、「防彈衣應該不犯法吧」標籤。怎料有民眾的打趣回覆「自己打一副」就讓原PO當真，自己打造了件「新台幣防彈衣」，笑翻網友。

此文在「爆廢公社公開版」爆紅，近千名網友在上面留言，開玩笑地說台中政府應會發放槍枝「政府下一次發槍是什麼時候？還是要先上預約平台預約？槍枝國家隊？」、「我昨天要去區公所領一把，他說發完了」。然而，原PO看見其中一則「自己DIY防彈衣」的留言動了念頭，便利用一元硬幣打造出新台幣防彈衣」，並在新的貼文中幽默補充：「生活在台中屬實不易！謝謝廢友的建議，此時就算沒有攻擊力，至少也有五成防禦力…」

有才網友後續新貼文。(圖/翻攝「爆廢公社公開版」)

新的「台幣防彈衣」文曝光後，許多民眾到下方朝聖：「名副其實的『一身銅臭味』」、「換五十結果被搶怎麼辦，沒事變有事」、「最近都打頭部的，你這派不上用場」、「換五十結果被搶怎麼辦，沒事變有事」、「最近都打頭部的，你這派不上用場」、「50塊的比較能防彈」。也有不少網友打趣回覆：「你老大是市場口阿勇？」、「最近都打頭部的，你這派不上用場」、「菜市場阿勇也穿這件」。