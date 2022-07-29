民進黨新北市長參選人林佳龍今（29日）拜訪新北市議會民進黨團，指稱新北市政府發言人張愛晶昨反嗆是行政院長蘇貞昌太少來新北，腦海印象才不會停滯在20年前的言論，情緒性發言令他大開眼界。張愛晶隨即回應，要林佳龍多做點功課，不用這麼情緒化發言，也不要以選舉語言抹煞基層的努力。

張愛晶說，市府團隊心平氣和，誠摯地邀請行政院長蘇貞昌多回來新北做客，多了解新北的蛻變，反倒是林佳龍今天發言的口氣才比較像是他自己所說的氣急敗壞，對新北市實質建設成果刻意視而不見。

張愛晶再度說明，新北市交通局也多次提出了數據， 據理據實說明中央核定新北市前瞻停車場補助23案已完工啟用8案，施工中的14案於今年年底前最新更新會有4案完工；依照交通部核定前瞻停車場完工期限是2024年12月31日，交通局正全力推動中，目前計畫控管總進度已逾7成。市長侯友宜上任以來，新北市總計新建65處停車場，已提供7838個汽車停車位、5810個機車停車位。

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