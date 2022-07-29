新竹棒球場未驗收就啟用，場地狀況不佳導致富邦悍將球員林哲瑄受傷，確定要動刀本季報銷。行政院昨天聲稱，公共工程已取得使用執照後，雖然未完成驗收也可先行使用，過去都有前例可循。國民黨立委洪孟楷今天出示2年前新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄，清楚列出完工日期是今年12月31日，也就是說新竹球場現在還是工地狀態，請問前新竹市長林智堅，明知工程要到年底才完工，是誰批准球場可以提前使用。

洪孟楷指出，新竹球場爭議從一開始就謊話連篇，新竹棒球場現在並非處於收尾施工階段，而是還在施工階段，從2年前新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄可以看到，新竹球場工期是到今年底，也就是說，此時此刻還是施工狀態，新竹市政府不顧球員、球迷的安全，執意在尚未完工的球場舉辦職棒賽事。

洪孟楷拿出新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄，質疑球場契約突然追加到11億3000多萬元，加上設計費等總計12億元，當時新竹市政府跟營造廠商都同意追加經費，且契約明定完工日期從今年6月底延後至今年12月31日。

洪孟楷強烈質疑，公共工程明定完工日期，要提前完工的案例少之又少，絕大多數都是延後完工，既然兩年前就知道工程要到今年底才完工，請教中華職棒會長蔡其昌，怎麼會同意7月就在新竹球場安排賽事開打，球員跟球迷安全保障在哪裡？

洪孟楷也質疑林智堅，在林擔任新竹市長任內，明明知道球場工程尚未完工，到底是誰批准球場可以提前使用，又是在何時批准？請蔡其昌跟林智堅出面說清楚講明白。

國民黨團總召曾銘宗表示，新竹棒球場重建預算追加到12億元，依照行政院規定，超過12億元公共工程要由公共工程委員會列管，如果有列管，為什麼施工品質這麼差；另外，教育部補助超過6億元經費，卻放任新竹市政府沒有好好監工，導致球場出現這樣的品質，工程會跟教育部有必要解釋清楚。