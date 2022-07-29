台耀(4746)主導創設的新藥公司台新藥(6838)三喜臨門，除了111年現金增資業已全數收足股款新台幣5億元，順利完成資金募集，也一舉囊括今年度兩大生技獎項2022 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎及2022 Taipei Biotech Awards台北生技獎。今日盤中興櫃股價最高曾至37.3元，漲幅逼近8%。

台新藥指出，此次現金增資，除獲得大股東台耀化學大力支持外，國內知名創投中華開發生醫基金、富邦金控與漢友集團以及既有股東亦全力積極參與；更值得一提的是，國內重量級藥品開發公司，包括:智擎生技與松瑞製藥等生技醫藥大廠亦投入台新藥興櫃後首輪增資。台新藥指出，這次現金增資達成了營運面的資本整備，也蘊含策略面合作發展延伸空間。

台新藥現金增資募集的資金，主要用於眼科藥物APP13007及抗體藥物複合體TSY-0110抗癌藥開發。APP13007美國三期臨床第一項子試驗CPN-301已於今年上半年解盲成功，取得了顯著有效的藥效數據，並如期推進第二項子試驗CPN-302臨床數據統計分析；未來APP13007取得美國藥證後，藉由藥效延長與副作用減輕的特性，可望跨入全球年需求十數億美金的眼科術後抗發炎市場。此外，抗癌藥物TSY-0110係以Kadcyla的首波生物相似藥為定位，鎖定高技術障礙抗體藥物耦合體技術平台，今年上半年即以高達美元3000萬授權台康生技合作開發，專攻每年乳癌治療數十億美元市場。

台新藥說，此次增資已備妥銀彈，將全力推進新藥研發。而研發實力則是有目共睹，除了獲得今年度2022 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎外，還一舉囊括2022 Taipei Biotech Awards台北生技獎，可謂有備而來、三喜臨門。