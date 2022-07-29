嚴格抗疫告一段落後，中國大陸陸續復工後，日本工廠也快馬加鞭提升產能，當地6月工業生產因此創下9年最大。同時，日本零售銷售更是連續四個月都是成長。最高興的應該是日本政府，因為當地景氣有機會重回復甦正軌。

根據日本官方29日資料，6月工業生產經季節性調整後，月增8.9%，增幅創2013年2月以來單月最多。這是因為上海解封，日本製的產品像是汽車、電動機械以及電子相關零組件與設備等，又重新找到輸出出口。

其中，汽車項目月增14%，是日本6月工業生產大增主要推手。但日本政府不敢高興太早，因為零組件供應鏈的問題仍未完全解決，將來的生產很難說不會受到影響。

然而28日豐田汽車表示，6月自己全球共生產793,378輛新車，略高於前兩次經修正後的目標值，也免於進入季產量下滑9.8%的窘境。因中國大陸抗疫封城，造成晶片短缺以及供應鏈斷鏈，這家全球銷售量最大的日本車廠，近幾個月以來一直在努力趕工，希望能達成全年新車生產目標。

不過，專家學者卻認為，全球經濟成長趨緩，製造業尤其明顯，日本製造作業尚未恢復正常。供應鏈斷鏈情況雖好轉些，但復甦動力尚未全面恢復。不過，日本政府卻不這樣覺得，表示工業生產已在來回向前移動，故上修7月增幅擴大至3.8%，8月甚至可以達到6%。

另一個振奮日本經濟成長的消息是，當地零售銷售繼續成長，6月漲幅雖僅1.5%，較市場預估2.8%要低，但占GDP過半的民間消費，至少已重新慢慢回籠。分析師示警，須注意日本通膨後市發展，以及會不會發生另波新冠疫情。

有日本物價先行指標的東京核心CPI(消費者物價指數)，在不包括波動較大鮮食，但納入能源項目，在7月年增2.3%，已連續兩個月超過日本央行目標值2%。

在失業率方面，日本6月為2.6%，跟5月一樣。同時，每個求職者能找的工作為1.27，比5月的1.24還要多出一些。