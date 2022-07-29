資安服務廠商安碁資訊(6690)今早盤中觸及漲停價，突破季線反壓，該公司今年上半年繳出亮麗成績，EPS為3.61元，年成長65%，已達去年全年EPS七成。主要受惠於資安市場持續成長及併購效應挹注。

安碁資訊2Q合併營收3.9億元，年增91%；營業毛利1.61億元，年增86%，毛利率41%；營業淨利4362萬元，年增75%；稅後淨利3385萬元，年增65%；第二季每股純益1.94元，優於去年同期1.21元 。

上半年合併營收達7.5億元，年增95%，已達去年總合併營收88%；營業毛利2.96億元，年增86%，毛利率40%；營業淨利7662萬元，年增68%；稅後淨利6226萬元，年增67%。

隨著全球地緣政治不穩定、網路安全威脅和供應鏈問題，企業組織為確保面對這些挑戰時的靈活彈性，轉向雲端佈建已成為企業重要的營運考量。然而面對雲端資訊安全管理複雜性及隨時掌握雲端所有資源配置，又要能徹底發揮雲端的成本效益與上線即時性，資安縱深防禦架構的佈署同為重要關鍵要素。

依據市調機構Canalys資料顯示，第一季全球雲端服務支出達559億美元，高達62％的雲端服務支出流向全球前三大雲端服務業者亞馬遜AWS、微軟Azure與Google Cloud。因應在雲端資安服務市場的需求，未來安碁資訊與宏碁雲架構(acer eDC)將以建構雲端安全監控中心(Cloud SOC)為基礎，因應國際前三大雲端業者差異化的雲端佈局策略，將雲端資安監控中心(Cloud SOC)佈署在各自不同的雲端基礎架構上，結合不同的雲端服務供應商，發展同中有異的雲端原生特色服務，目前已推出Cloud-SOC雲端資安威脅偵測與回應服務，提供給台灣的雲端用戶，讓企業在體驗雲端服務便利之時，同時享有資訊安全防護的韌性。

安碁資訊在提供7x24全天候SOC(Security Operations Center)維運管理擁有20年的經驗，每月累積超過1500億筆新增的龐大日誌數據量，加以進行威脅事件分析、主動式資安情資探勘及創造AI資安攻防創新技術的核心優勢，宏碁雲架構(acer eDC)公司則在早期投入公有雲的基礎架構設施、佈署建置和服務管理的經驗，安碁資訊在併購宏碁雲架構後快速整合雙方資源與技術人員分工，建構雲端安全監控中心(Cloud SOC)，安碁資訊服務範疇從IT、OT進展到雲端的資安維運，宏碁雲架構則負責雲端服務的平台整合以及遞送事件到SOC平台進行事件關聯分析，成為現有雲端服務供應商(CSP)在資安維運不可或缺的重要推手，擴大提供雲端服務業者在協助企業進行雲端轉型時，不論在漏洞管理、偵測網路重要事件、蒐集威脅情報等任何階段，都有最適化配套的資安防護方案。