台中市梨山地區為全台灣最大的水蜜桃產區，所出產的水蜜桃品質優良且甜度高備受青睞。和平區農會28日舉辦「台中市優質水蜜桃果品評鑑」，由東勢區林金全勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人、第2名為大里區楊進福及和平區汪煥洲、第3名分別為和平區陳世偉、賴福寬及黃榮信。

台灣的高海拔水蜜桃是從日本引進，目前常見的品種有白鳳、大久保、上海蜜、中津白桃和瀨戶內白桃等。高海拔水蜜桃最早在梨山栽種，後來再引種至拉拉山，因兩地存在氣候差異，梨山地區水蜜桃產期較拉拉山稍晚。梨山地區為全台灣最大的水蜜桃產區，栽培面積計452公頃，年產量約2717公噸，產期約在每年7月中旬至7月底。

農業局表示，梨山海拔約在1800至2000公尺，除地勢較高外，又在德基水庫附近，屬河谷地形氣候，早晚溫差10度以上，有利於水蜜桃累積糖分，生產的水蜜桃品質優良且甜度高，汁多肉細果粒大、飽滿、色澤紅潤，口感軟而細緻，具特殊的水蜜桃濃香。

和平區公所指出，梨山地區水蜜桃不只香氣濃郁、口感柔嫩且細緻，同時還具豐富的維生素A、維生素C、維生素B、膳食纖維及鎂、鉀、鐵等礦物質，深受民眾喜愛，期望透過舉辦果品評鑑向社會大眾推薦優質果品。另7月正值梨山地區水蜜桃盛產期，是最佳的品嘗時機，歡迎市民電話訂購，訂購專線：和平區農會04-25941546。

這次評鑑邀請行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機構等代表擔任評審委員，依據水蜜桃外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目評分，第1名可獲得獎金1萬5000元、第2名獎金1萬元、第3名獎金5000元。