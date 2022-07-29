民眾黨宜蘭縣長陳琬惠今(29)日召開記者會，陳琬惠直指宜蘭縣長林姿妙遭檢調搜索，與林關係密切的富商劉志和在梅花湖的招待所根本就是違建；另在年初導蘇澳慶安段市地重劃的華友聯集團也頻繁出入該招待所「拜碼頭」，讓華友聯享有在宜蘭一邊挖土石、一邊進行市地重劃。陳琬惠呼籲，金權政治在宜蘭肆虐、違法事實明確，宜蘭地檢署、監察院應立即偵辦、調查。

陳琬惠指出，長期座落於梅花湖畔的招待所為宜蘭在地富商劉志和所有，他原先和監察院長陳菊的弟弟陳武進交好，更是前宜蘭縣長林聰賢二次當選的關鍵人物。2018年劉志和改支持林姿妙，順利讓宜蘭完成政黨輪替。這棟突兀的招待所，地位更加尊榮。

陳琬惠提出，宜蘭縣政府在去年1月修正《宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則》，准許一般廠商「專案申購」河川土石，主導蘇澳慶安段市地重劃的華友聯集團，在法令完成修正後，重劃會即向縣府進行專案申購並獲得同意，再由集團旗下的永德營造得標「蘇澳新城溪鐵路橋下游河段河川疏濬土石採取作業」，出現同一家廠商，挖取河川土石供新城溪旁的市地重劃工程使用，明顯違反採售分離原則。

至於縣府為何宜蘭縣府對華友聯如此「貼心」？陳琬惠指出，今年1月華友聯負責人陸紀康遭直擊出入劉志和梅花湖畔違建招待所，在場的還有現任宜蘭縣警察局長林新晃、主秘陳信璁，這種在農曆年前「拜碼頭」的行為無怪乎華友聯能獲得縣府如此「貼心」的服務。

陳琬惠向林姿妙提出三個質疑，首先，劉志和的違建招待所縣長何時打算拆除？再者，請林縣長回應自己與家人過去曾幾度到訪該招待所，席間又喬了些什麼？最後，縣府這樣替華友聯修法開後門，可以這樣圖利嗎？陳琬惠呼籲，當違法事實如此明確，宜蘭地檢署、監察院也應立案偵辦、調查。