民進黨台北市長參選人陳時中上午公布12區後援會長後接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨火力全開，不僅稱自己不是民進黨桃園市長參選人林智堅所以不會抄襲，還說民進黨台北市長參選人陳時中防疫做那麼爛誰想抄，酸度破表，陳時中29日受訪時反譏，蔣萬安尚待培養、要走正路，但目前提出來的都在喊口號，不是面對問題的方法。

陳時中上午公布12區後援會長後接受媒體聯訪，他表示，蔣萬安當然是年輕有為、尚待培養，但是不可以走錯路，「囡仔人要走正路」，強調防疫是一個現在進行式，蔣萬安提出來的仍然在喊口號，不是個面對問題的方法，但他也隨即表達抱歉，認為自己不該說「囡仔人」（台語：小孩子），應該說年輕人才對。

對於前台南縣長蘇煥智宣布參選台北市長，陳時中說，蘇煥智是以前民進黨員，也做過縣市首長，是一位相當有經驗的政治工作者。參選是每一個人的權利，自己予以尊重。

至於競選總部是否有安排陳時中與林智堅同台，卻因論文爭議延後一事，他則強調沒有，現在都照競總相關規劃，持續來進行，「我們都是同一條船的人，我們一起要努力。」