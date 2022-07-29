國立基隆高中陳昱辰只練拳擊7個月，便在今年的全中運奪得銅牌。（國立基中提供／張志康基隆傳真）

國立基隆高中陳昱辰只練拳擊7個月，便在今年的全中運奪得銅牌。（國立基中提供／張志康基隆傳真）

拳擊向來不是基隆市的運動強項，但今年國立基隆高中卻在花蓮舉行的全中運拳擊高男組第二量級由陳昱辰奪得銅牌的殊榮，這不僅是基中有史以來的第一面獎牌，也是基隆市有史以來第一面全中運拳擊獎牌。但奪牌的陳昱辰，今年才要升高二，且正式開始練拳擊，僅有短短的7個月。

其實，李昱辰會開始練習拳擊，也是一個契機。教練李胤表示，李昱辰先前曾看到東京奧運的拳擊轉播，眼見國手黃筱雯等人為國爭光，就對拳擊運動產生興趣。去年12月9日，他途經基中川堂時，看到李胤正在指點學長練習拳擊，就請李胤教他。

談到李昱辰這個只練7個月就在全中運奪牌的學生，李胤表示，他的成績與他的人格特質有關。他說，李昱辰有著不服輸的個性，為了達成自己心目中的目標，會入比別人更多的努力。他舉例來說，李昱辰為了控制體重，除將原本60公斤的體重，降至52公斤外，更極端自律，甚至一天只在晚間吃一餐地瓜果腹，即使別人偶爾放鬆大吃，他也依然故我。

李胤表示，基中不是傳統的拳擊強校，校內也沒有太多的相關資源。因為學校川堂的面積與實際比賽場地相彷，才在川堂練拳。有次寒流過境，基中校長鍾定先正好經過川堂，眼看李昱辰練得滿身大汗、全身冒煙，嚇了一大跳，還特別交代李胤要重視學生的保暖。

鍾定先表示，在李胤老師的指導與鼓勵下，基中拳擊校隊達成了參加全中運前的目標「為基隆奪牌」。他表示，學校希望能夠讓學生在學習過程中找到自己喜歡的項目及未來努力的方向，只要學生願意學，學校會努力找出資源，讓學生能夠才適性，也希望能在其中，幫學生找到自信。