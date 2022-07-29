台中市於7月21日、23日、26日發生3起，大型（砂石貨）車交通事故，造成人員傷亡，大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，台中市警方自8月1日起，展開為期1個半月執法專案，針對大型（砂石貨）車行經道路加強稽查取締。

警方統計，自1月1日至7月27日市取締大型（砂石貨）車，交通違規計700件，因大型車身尺度，駕駛座位置較高，當車輛轉彎時，駕駛人會因視野範圍不足，發生交通意外；為防制大型（砂石貨）車違規造成交通事故，市警局自8月1日至9月30日執行「取締違規大型（砂石貨）車」專案勤務，加強取締交通違規。

警方指出，針對大型（砂石貨）車超載、超速、酒後駕車、轉彎、未依規定及闖紅燈、未安裝行車視野輔助系統、未依規定使用行車紀錄器等違規項目稽查取締，並與監理單位連線，取締遏止大型（砂石貨）車違規發生率，提升交通執法與事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。

交通警察大隊呼籲，大型（砂石貨）車業者及駕駛人應遵守相關承載規定，遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以防範大型（砂石貨）車之視覺死角及內輪差造成之車禍發生；另呼籲民眾於道路上遇到大型（砂石貨）車經過，務必保持安全距離，避免進入視野死角。