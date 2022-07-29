職住分離成為大陸大城市青年族群中普遍存在的生活模式。一份最新報告顯示，去年全大陸承受60分鐘以上極端通勤的人口超過1400萬，有32個城市的極端通勤比重在增加，並以北京在60分鐘以上通勤比重最大，首次達到30％、推估超過600萬人。該報告顯示，2021年北上廣深平均通勤距離9.4公里，年增0.4公里，其中北京平均通勤距離11.3公里、年增0.2公里，也成為通勤距離最長的城市。

大陸住房和城鄉建設部城市交通基礎設施監測與治理實驗室、中國城市規劃設計研究院、百度地圖29日聯合發佈《2022年中國主要城市通勤監測報告》，指出5公里是「幸福通勤」的最大值，但在去年監測城市中，僅51％通勤人口可享受幸福通勤，有41個城市出現通勤幸福度下降，而超過60分鐘則被劃定為極端通勤。

在42個年度可對比城市中，超過7成的極端通勤比重增加，並以北京在60分鐘以上通勤比重最大，首次達到30％。

其中整體青年族群達到近600萬、占比超過40％。以城市來看，北京有26％青年人群的單程通勤超過60分鐘，上海13％、廣州10％ 、成都10％，即便通勤狀況較好的深圳、杭州也有近10％青年承受著極端通勤。

根據第一財經報導，鄭州則是此次報告中，在通勤空間半徑、平均通勤距離年度增幅最顯著的城市，但該城市極端通勤比例連續3年減少。除鄭州外，極端通勤持續改善的城市僅4個，分別為深圳、南京、杭州、廈門。