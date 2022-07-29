MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)設計廠力士第二季合併營收達3.3億元、稅後淨利0.67億元、每股稅後盈餘2.41元，分別較去年同期成長14.25%、75.09%、54.49%，受惠旗下兩大業務引擎持續熱轉，包括MOSFET成品受惠於PC/NB市場應用滲透率提高、以及電池、電源供應器應用逐步小量出貨貢獻，再加上尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer受惠大陸封測廠主要客戶保持良好拉貨力道等，皆挹注整體營收規模放大。

力士表示，受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務客戶保持良好備貨需求，帶動第二季投片量較去年同期成長約35%。此外，觀察目前各市場應用對於體積小、提升功率轉換效能、節能等MOSFET成品較具優勢，力士亦積極拓展新一代ETG、RTG獨家自有專利技術於MOSFET成品業務，並導入與客戶新產品量產合作計畫有成，第二季ETG、RTG專利技術導入MOSFET成品業務合計比重攀升至17.87%，較去年同期的7.01%提升，有效挹注力士良好營運獲利結構，帶動2022年第二季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達35.21%、22.03%、20.07%，不僅三率已連續五季走升，今年第二季遞出歷年單季新高表現。

展望2022年第三季，力士將持續深化PC/NB領域MOSFET成品於單一機種滲透率，以中和全球市場受通膨、客戶庫存調整等影響，同時，持續透過優化業務接單、精進新型專利技術導入及與主要客戶深度合作新專案開發等策略，有助於創造未來營運正面之挹注，另一方面，力士亦積極耕耘電源供應器、電池模組等領域業務合作機會，有望隨著電源供應器領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將逐步創造銷售貢獻，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，以期帶動未來營運良好成長表現。