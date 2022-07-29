法新社今天根據所見一封信函內容報導，歐盟執委會發現所屬一些高層官員的手機中，有遭受間諜軟體「飛馬」（Pegasus）入侵的跡象。

這封7月25日寫給荷蘭籍歐洲議會黨團領導人英特薇（Sophie in't Veld）的信中指出，歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯（Didier Reynders）表示，蘋果公司（Apple）於2021年11月通知他，他的智慧型手機可能遭受Pegasus軟體入侵。

Pegasus可以開啟手機的攝影鏡頭或麥克風，並擷取手機內資料。數家媒體報導，世界多國政府曾使用此一軟體來監視對手，導致Pegasus去年陷入爭議。

瑞恩德斯在信中表示，歐盟內部調查並未「證實Pegasus曾經成功入侵他的或其他歐盟工作人員的個人或專業設備」。

但「有幾項裝置檢查發現了危害指標」，但「要將這些線索確定地歸咎於某特定肇事者，這並不可能」。

出於安全考慮，這封信並未提供執委會調查發現的進一步細節，調查目前仍在進行中。

英特薇是歐洲議會這項調查的一環，以探究歐盟會員國使用Pegasus軟體的相關指控，特別是在匈牙利、波蘭和西班牙。

在利用Pegasus駭入高層政治人物行動電話的醜聞發生後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）上個月矢言加強監督國家情治機構。

瑞恩德斯表示，歐盟執委會已去函匈牙利、波蘭和西班牙，要求他們提供更多使用Pegasus的資訊。

匈牙利和波蘭則回應，使用Pegasus是出於正當的國家安全理由。