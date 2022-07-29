台中近期接連發生2起槍案，讓民眾惶惶不安，一位居住在台中的網友發問，哪裡可以買防彈衣，引來許多網友開玩笑說「自己做比較快！」而這也給原PO帶來了靈感，最後竟然用了大量一元硬幣貼出一件「鎧甲」，讓一票人看完笑歪直呼，這擋不擋得住子彈不知道，但很確定蠻適合用來陪葬的。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》發文說，近日台中市接連發生2起槍擊案，讓許多居住在台中的老百姓很擔憂，而原PO也總覺得心慌慌，忍不住想問大家哪裡可以買到防彈衣？畢竟持槍犯法，但有防彈衣應該不犯法吧？

貼文引起網友熱烈討論，不少人對台中的治安感到焦慮，也有許多人無厘頭地說，買不到防彈衣，不如自己做！電影裡面不都是拿硬幣檔子彈嗎？「不用錢買啦，自製安全又便宜」、「買不到自己動手做一件吧！雖然重了一點！出門還挺方便的」、「自己用銀幣做比較便宜！」

結果原本PO竟然真的從中獲得靈感，當天晚上就使用大量的一元硬幣貼出一件「防彈衣」，並開玩笑說「生活在台中屬實不易！謝謝大家的建議，這件就算沒攻擊力，至少也有五成防禦力。」

網友們看到成品以後笑歪直呼，要不要量產，每個台中人都該來一件。「有這裝備被擊中可以不死」、「這套青銅鎧甲怎麼賣，負重沒辦法回血怎麼辦」、「建議用50塊硬幣做！比較厚」、「身為台中人，我需要一件」。不過，也有網友吐槽說，一元硬幣太薄了，現在大家都走爆頭路線，可能還缺一頂鋼盔。「穿這件子彈應該擋不了，不過拿來陪葬應該滿不錯的」、「少了鋼盔」。