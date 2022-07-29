環保署於今年7月15日推出「悠遊國旅‧綠點有禮」環保標章旅館折價200元活動，受民眾熱烈迴響已於7月25日額滿。環保署為感謝民眾對綠色旅遊的支持，於今日宣布8月1日起將再加開第二波1,500名額，讓尚未請領過補助的民眾得以享有折扣優惠。請民眾把握機會選住「環保標章旅館」，一起旅遊同時愛地球，玩出淨零綠生活。

環保署表示為鼓勵民眾實踐綠色旅遊，體驗深度在地旅遊模式，並支持在地綠色產業發展，歡迎各縣市旅館（民宿）業者申請加入環保標章旅館及環保集點特約商，環保署不定期推出宣傳活動，以鼓勵環保標章業者，並吸引消費者優先選擇環保標章旅館（民宿），打造綠色循環經濟模式。

「悠遊國旅‧綠點有禮」活動優惠券將於8月1日上午10點重新上架，只要下載「環保集點APP」並註冊成為會員，就能兌換活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費！做法、步驟與第一波活動皆相同，相關活動資訊可在環保集點活動網站查詢。

環保署提醒，為讓更多民眾體驗綠色旅遊，第二波活動加碼1,500名額，僅限尚未參加過活動的民眾使用；如已兌換過「悠遊國旅‧綠點有禮」優惠券但尚未抵用住宿費的民眾，可從環保集點APP「我的優惠券」找到原序號，於第二波活動期間則可重新啟用，無須再次兌換。另提醒，本次活動同樣採「先住先用」，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，搶換活動優惠券不等同取得折抵名額。若活動結束或補助用罄，活動優惠券將下架並在環保集點APP上顯示活動額滿訊息。

尚未加入環保集點的民眾，可透過手機號碼快速註冊成為會員，即可在入住預先兌換「悠遊國旅‧綠點有禮」活動優惠券，於正式入住環保標章旅館或民宿時享有200元住宿費回饋。