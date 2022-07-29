台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸遞交象徵社工陣亡的「生死簿」，由衛福部社工司科長劉雅雲代表收下陳情書。（王家瑜攝）

行政院2021年核定社會安全網第二期計畫，5年預計投入407億元、近萬名專業人力，看似有助於社工工作環境，但台北市社會工作人員職業工會今天號召8個相關工會聚集衛福部前陳情，政府應全面檢討社會安全網、社會福利方案委託、社工師全面證照化等3大政策；適逢農曆七月鬼門開，工會成員扮演法師象徵「超渡社工亡魂」，呼籲衛福部不要忽視基層聲音，讓社工別再陣亡。

根據台北市社會工作人員職業工會發起的「100個社工陣亡故事」，目前訪談至第36位社工，分析三大社工陣亡原因。首先是社會安全網內的社工肩負眾多不合理任務，導致筋疲力竭而陣亡，台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，蔡英文總統在2020年就職演說時提到「讓社工能夠深入最基層，把過去社會安全網沒有接住的人找出來」，但疫情期間被要求支援發口罩、便當等工作，得額外花時間服務個案，甚至個案有需要時找不到社工，直批「根本是為政治服務！」

社工陣亡的第二大原因是，受限於數據和會議，脫離服務對象而失去初衷。沈曜逸說，社會安全網最引以為傲的是大數據分析和跨單位網絡合作，但這也社工陣亡的主因，因為上層要求績效，社工整天坐在電腦前勾稽名單，脫離服務對象而失去初衷，也有第一線社工接觸到困頓家庭，主動向上層反映希望投入資源，卻被冷回「只要一個社工就夠了」，直到該家庭出事、上新聞，其他單位和資源才進來，讓他感覺相當無奈。

沈曜逸也指出，5年407億的社會安全網計畫，使得所有資源和經費都傾向公部門，民間NGO認為自己的人才被政府掏空；台灣20多年社會工作專業發展至今，政府大量社會福利方案委託，讓眾多社工認為像是「失速列車」，看不到原本組織有的彈性和理念；目前政府有意推動社工師全面證照化，恐迫使社工落入官僚體制，「社工無法獲得多元滋養，導致靈魂枯竭內耗而亡」。

今天適逢農曆鬼門開，台北市社會工作人員職業工會等8個工會齊聚衛福部前，由工會成員扮成法師，並擺放供品桌，象徵「超渡社工亡魂」，並高呼「社工不要再陣亡」口號，盼衛福部或行政院制訂社工相關政策時，不應再忽視基層聲音。會後由衛福部社工司科長劉雅雲出面接下象徵社工亡魂的「生死簿」。

衛福部社工司隨後回應，對於社工在第一線服務面臨內部、勞動權益、外部資源網絡或政府體制等議題，將與地方政府、社福團體共同努力解決，同為弱勢民眾服務；今日團體所提意見將納入檢討及研議，做為未來施政之參考。