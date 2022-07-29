國民黨台北市長參選人蔣萬安。（鄧博仁攝）

民進黨台北市長參選人陳時中連日攻擊台北市長柯文哲施政，批評8年來捷運蓋不出半條，國民黨台北市長參選人蔣萬安被問到自己反被邊緣化？蔣強調，選首都市長絕對不是噴政治口水、每天吵架鬥嘴，他自己絕對是市民心中的第一選擇。

陳時中昨感嘆，台北條件那麼好，厲害的人這麼多，基礎建設也不差，為什麼發展比人慢，捷運8年下來沒半條。蔣萬安今受訪表示，捷運興建當然是需要時間，未來如果上任市長，也一定會延續信義東延段的計畫，而且北北基將與國民黨基隆市長參選人謝國樑、新北市長侯友宜，一起打造交通共同圈。

蔣萬安質疑，反觀陳時中過去擔任指揮官，核准高端EUA到現在第二期報告都沒有出來，完全不用心、不在乎，他酸說，若陳能把對選舉的精神用在防疫上，現在我們就不需要在大熱天還戴著口罩。

對於柯文哲、北市副市長黃珊珊、陳時中近來頻頻對嗆，自己被邊緣化？蔣萬安說，選首都市長絕對不是噴政治口水、每天吵架鬥嘴。

他強調，市民需要看到的是一個真正能夠提出市政願景，長期為台北市民付出、服務、有經營，而且能夠有國際觀、大格局，真正帶領台北市成為國際一流大都會的候選人，「我想我絕對是市民心中第一的選擇」。

至於前台南縣長蘇煥智今宣布參選台北市長，是否將拿到淺藍淺綠選票，蔣萬安回應，每個人都有參選的權利，他都尊重，也希望大家可以提出好的施政願景，讓市民朋友有很好的選擇。