巴克球具有強大磁力，吞入2顆以上就有可能導致腸道間相互吸附阻塞，或者導致胃腸道穿孔而引發腹膜炎、敗血症甚至死亡。（陳淑娥攝）

童綜合醫院一般外科醫師張孟浩筆指處即為巴克球在小腸位置。（陳淑娥攝）

1歲7個月大王姓幼兒持續3天出現嘔吐症狀，且不太願意吃東西，經斷層掃瞄後發現小腸有多顆圓形異物造成腸阻塞，經手術後取出8顆巴克球，幸未造成腸液外漏或腹膜炎等嚴重情況。醫生呼籲，只要吞入2顆以上巴克球就有可能因磁性導致腸道間相互吸附阻塞，或致胃腸道穿孔而引發腹膜炎、敗血症甚至死亡。

王姓幼兒因持續3天出現嘔吐症狀，且逐漸不太願意吃東西，家人緊急帶至童綜合醫院急診室就醫，醫師診療並進行X光檢查後，發現小腸處有異物；緊急會診小兒外科主任郭敏勇與一般外科醫師張孟浩，再進行斷層掃瞄檢查後，研判男嬰小腸內不只1顆圓形異物，且已造成腸阻塞。

郭敏勇進行阻塞部位的小腸切除手術，並將異物取出，發現該幼兒吞進了8顆巴克球導致，因巴克球的超強磁性造成小腸的空腸與迴腸吸附在一起，且在腸道間形成廔管，還好沒有造成腸液外漏或腹膜炎等嚴重情況，手術順利恢復良好，住院一周即返家休養。

張孟浩表示，近年來有許多民眾都會買巴克球回家當益智玩具，由於巴克球體積小，容易被口腔期的嬰幼兒吞食，又因是由超強力磁鐵做成，只要吞入2顆以上的巴克球，就有可能因為磁性而導致腸道間相互吸附阻塞，或者導致胃腸道穿孔而引發腹膜炎、敗血症甚至死亡。

郭敏勇指出，嬰幼兒誤食異物的情況很常見，硬幣、迴紋針、鈕釦等小物品都常被拿來把玩吞入，巴克球是近年來常見吞入的物品，另外鈕扣電池因為有微電流的傷害更是要注意。

郭敏勇呼籲，容易遭誤食的小物品一定要放在嬰幼兒拿取不到的地方，當孩子表達嘴巴、脖子、肚子疼痛，或者出現吞嚥困難、流口水、嘔吐及咳嗽等異常症狀時，就應及早帶孩子就醫檢查，即早診斷治療避免症狀傷害擴大。