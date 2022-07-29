民進黨台北市長參選人陳時中。（黃婉婷攝）

民進黨台北市長參選人陳時中29日公布12區後援會長陣容，其中信義區是由過去與台北市長柯文哲的愛將、前北市警局局長邱豐光出任，頗有拔樁意味，但陳時中受訪時意有所指表示「要有釘樁才有拔樁」；邱豐光則說，非常感佩陳時中的工作精神和處事態度，因此退休後來幫忙，否認拔樁說法。

邱豐光過去曾擔任台北市警察局長、與柯文哲互動良好，可說是愛將人馬之一，當初邱因世大運維安不力遭調職時，柯還跳出來捍衛，還一度傳出要入主北市府擔任副市長，但此事也在中央延攬他進入移民署系統後告終。

對於拔樁一事，陳時中強調，不能說拔樁，因為要有釘樁才能夠拔樁，邱在整個警政警消上面非常有經驗，非常迫切需要對方的專業意見，包括如何改善警消人力、待遇和福利，並有效把警消人力用在社會安全上，都仰賴邱豐光的大力建議，團隊會吸取他的經驗，把台北市的警消工作做得更好。

邱豐光則否認拔樁說法，強調自己卸任後就跟柯文哲沒有聯繫，還說自己在移民署長任內陳時中共事一段時間，對於他的工作精神跟處世態度非常感佩，所以退休以後看到陳時中還在拼搏，所以想幫一點忙，動機就是這樣而已。

至於陳和柯領導風格有何不同？邱豐光則說，沒有，這不能相提並論，其實自己跟歷任市長的相處都非常好，不只有柯市長，所以沒有拔樁的說法。