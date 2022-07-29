晶圓代工廠力積電(6770)28日完成4.09億美元海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位GDR表彰15股普通股，發行價格每股17.55美元（約新台幣35.01元），較收盤價38.25元折價8.47％。受此影響，力積電今（29）日開盤重挫8.24％至35.1元，再創上市新低。

力積電此次現增發行3億4999萬5000股，參與發行2333萬3000單位GDR，預計8月9日發行，將於盧森堡證券交易所掛牌，為台灣公司自2021年以來最大、也是自2019年以來台灣第二大的GDR發行。

力積電表示，儘管疫情緊張情勢及全球總體經濟和政治形勢導致市場波動，公司仍準確掌握發行時機並成功發行。基於公司成為全球領先晶圓代工服務商的目標，許多國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到多倍超額認購，受到市場投資人熱烈追捧。

力積電指出，此次辦理現增參與發行GDR，為因應未來長期策略發展及提高效益。雖然增資發行新股稀釋原股東權益約9.73％，但影響尚屬有限，且發行GDR可鞏固既有成熟製程市場，對公司未來獲利及市占率均有正面助益。