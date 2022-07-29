行政院長蘇貞昌批評新北市許多建設停滯不前，中央給的經費新北市府卻不說明，好的講自己，不好的就推給中央。新北市長侯友宜今（29）日對經費問題用「取之於民，用之於民」一句話回應，並請蘇貞昌常回新北走走，新北市已蛻變成為北部的中心城市。

蘇貞昌昨日藉新北市議員周勝考向侯友宜下跪一事批評新北市政府，整修學校87％的經費是中央給的，不要所有好的講自己，所有人民不滿的推給中央。侯友宜表示，所有經費都是「取之於民，用之於民」，大家齊心齊力推動市政工作，才符合人民期待。

另蘇貞昌也批評，新北市很多建設停滯不動，例如停車場，全國200億經費5分之1給新北，光板橋就7個停車場，其中3個已核定3年，但到現在進度是0。侯友宜表示，歡迎蘇院長常回新北市走走看看，這幾年的新北市已成長蛻變，和院長所了解的不太一樣，成為北部最重要的中心城市，也帶動北台灣發展。

侯友宜說，在停車場這區塊，這幾年新北市興建了65處停車場，增加7000多個汽車、5000多個機車停車位，前瞻建設的補助只是一部分，且前瞻的部分已有8個案子完工，4個將在年底完工，整個計畫的管控已達7成，有的要到2024年底才能完成，都會按照進度全力以赴，把市政工作做到更好。