美國經濟連續兩季收縮，令投資者估計聯準會可能不需要激進加息，利好美股氣氛，三大指數均有1％升幅。不過28日晚間中概股走軟，港股7月最後一個交易日僅輕微開盤上漲。
香港信報報導，恒指29日開盤漲24點報20,647。國指開盤漲13點報7,095。
個股方面，騰訊平開報320.8港幣。阿里巴巴開盤跌0.5％報98.7港幣。外媒報導，馬雲計畫放棄對螞蟻集團的控制權。
京東開盤漲1.6％報249港幣，小米開盤漲1.2％報13.16港幣。中石油開盤漲1.6％報3.74港幣。
美國經濟連續兩季收縮，令投資者估計聯準會可能不需要激進加息，利好美股氣氛，三大指數均有1％升幅。不過28日晚間中概股走軟，港股7月最後一個交易日僅輕微開盤上漲。
香港信報報導，恒指29日開盤漲24點報20,647。國指開盤漲13點報7,095。
個股方面，騰訊平開報320.8港幣。阿里巴巴開盤跌0.5％報98.7港幣。外媒報導，馬雲計畫放棄對螞蟻集團的控制權。
京東開盤漲1.6％報249港幣，小米開盤漲1.2％報13.16港幣。中石油開盤漲1.6％報3.74港幣。
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