世界盃U12少棒錦標賽今日於台南開打，首戰南非對墨西哥已開戰，中華隊將於晚上6點30分對巴拿馬，不過今天賽會傳來一項重大消息，原本準備於下午2點30分舉行的義大利、委內瑞拉之戰被沒收，因義大利陣中疑似有成員未符合健康與安全協議，世界棒壘球總會(WBSC)為保護參賽球員、教練等人健康做出此決定。

The WBSC Technical Commission forfeited the game between Italy and Venezuela after acknowledging that the Italian roster didn't comply with the Health & Safety Protocol the WBSC, the Local Organizing Committee (LOC) and the Local Health Authorities agreed on… (1/2) — WBSC #U12WorldCup ⚾ (@WBSC) July 29, 2022

U12少棒錦標賽於台南隆重開戰，不過這次賽程幾度出現變化，中華隊首戰對手原本為義大利隊，27日WBSC與賽事醫務長林聖哲開會討論後，考量球員健康因素及防疫決定更改賽程，調整為與巴拿馬進行開幕戰。但目前義大利陣中的健康問題似乎仍讓大會十分擔心，決定取消今天下午在副球場舉行的義大利、委內瑞拉一戰。

而中華隊原本與義大利要在8月2日交手，不過因目前義大利陣中出現健康安全疑慮，能否順利進行這場比賽還很難說。這次U12少棒錦標賽總共有11國參加，預賽從今天開始一路打到8月3日，4日到6日進行超級循環賽，7日則展開複賽爭奪，台南市自2015年承辦世界盃賽事，今年是第4度，期待中華隊小將能在自家繳出好表現！