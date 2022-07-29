據知情人士透露，歐盟執委會正考慮新設立一個組織，由兩名反壟斷官員領導，以執行壓制科技巨擘力量的新規定。

歐盟的競爭監管單位目前正對抗著Alphabet、谷歌、亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等科技巨頭，要求這些公司遵守歐盟的數位市場法(DMA)。

DMA在三月通過，明年生效，將要求美國科技公司不得將自家產品列為優先選項、不得要求App開發商只能使用例如蘋果的支付系統、不能利用用戶數據來推送競爭性廣告服務。

執委會新的機構可能由Alberto Bacchiega帶領，他目前為資訊、通訊和媒體事務主管，將負責科技、媒體、消費性電子產業的反壟斷、併購案件。

Alberto Bacchiega的副手可能由Thomas Kramler擔任，該員可能負責主管電商、數據經濟的反壟斷案件，包括目前對蘋果和亞馬遜的調查。

據了解，這兩名官員將與歐盟的通訊網路、內容和技術總局一起執行DMA的實施。

歐盟一名女發言人表示，「據估計，執行DMA需要大約80名員工，他們將酌情在內部重新部署」。