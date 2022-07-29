羅智強到苗栗陪走，強調要幫張善政的忙絕對不會少。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議員徐功凡行腳祈福最終日，立委高金素梅、羅智強、苗栗縣議長鍾東錦及多名藍營青年軍都到場陪走力挺。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議員徐功凡行腳祈福最終日，立委高金素梅、羅智強到頭份市陪走力挺，受到許多鄉親歡迎要求合影。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議員徐功凡行腳祈福最終日，路線以頭份市區為主。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣議員徐功凡競選連任，從6月6日開始在選區頭份市、三灣鄉及南庄鄉等3個地區，展開徒步巡庄遶境祈福之旅，29日是行腳活動的最終日，立委高金素梅、羅智強及苗栗縣議長鍾東錦專程到場陪走相挺。對於是否加入張善政團隊，羅智強表示他與張善政團隊溝通良好，要幫的忙絕對不會少，不一定要卡到位子才能幫忙。高金素梅對於苗栗縣長選情表示，民主選舉，誰願意服務民眾，走入民眾，傾聽民意，就會獲得民眾支持。

準備參選連任的國民黨縣議員徐功凡，目前身兼國民黨頭份市黨部主委，為了這次疫情，徐功凡選擇徒步祈福方式，期望為鄉親消災解厄，徐功凡從6月6日開始，由老家南庄出發，徒步走過南庄鄉9個村、三灣鄉8個村及頭份的33個里，逐村逐里地以行腳接近民意，傾聽民意，與鄉親互動，為民眾發聲。中間還包含陪伴羅智強「真愛台灣、徒步祈福」陪走四天，從新竹市走到台中市，涵蓋了3個縣市，共走了321.15公里。

行腳傾聽民意行動至29日到了最終日，徐功凡由頭份市自家服務處出發、行經上下公園、中華路、義民廟等路段，完成最後一里路，立委高金素梅、羅智強、苗栗縣議長鍾東錦都到場陪走相挺，並預祝徐功凡高票當選。此外，還有多位藍營青年軍，包括台北市議員參選人楊植斗、雲林縣議員參選人陳芳盈、台南市中西、北區市議員參選人蔡宗豪、張善政團隊媒體部總監練鴻慶、蔣萬安團隊副發言人田方倫及桃園市議員梁為超等也到場陪走。

羅智強被問到是否會參加張善政競選團隊來打贏這場仗，羅智強表示，像他的團隊已經有人加入張善政競選團隊了，他和張善政團隊間有很好的溝通，要幫的忙一樣都不會少，不一定要卡到位子才能幫忙。

高金素梅被問及如何看苗栗縣長選情時，她表示，民主選舉就是人民做主，只要一步一腳印，肯走入基層，傾聽民意，她相信人民最終會選出最傾聽民意的人。