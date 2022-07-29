全球通膨壓力未減，致使終端需求轉弱，台灣經濟研究院29日公布的6月製造業景氣概況，6月製造業景氣信號值為11.81分，較上月減少0.53分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈，亦是3月至今連續4個月呈現黃藍燈，景氣信號值反覆上下、微幅波動，難以突破低迷區。

台經院分析，6月國內製造業相關數據中，儘管受惠於中國封控措施解除，有助於產能及供應鏈逐步恢復，全球經濟成長放緩的壓力仍四處漫延，客戶購料轉趨保守，台灣廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度較上月明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標。

綜觀各產業，製造業出口大宗的電子零組件業，台經院指出，由於比較基期偏高，且消費性電子終端應用銷售量持續下滑，導致半導體訂單量能陸續修正等因素影響，6月電子零組件產業生產指數年增率掉到個位數表現，特別需要關注；所幸該行業出口與外銷訂單表現依舊強勁，6月該產業景氣燈號續維持代表景氣持平的綠燈。

接連第二季的經濟景氣低迷，台經院6月製造業景氣燈號出現今年第4個低迷的黃藍燈，台經院提醒，影響台灣下半年經濟情勢的重要因素眾多，製造業面對全球經濟下行風險升溫，應聚焦在能源與糧食價格何時走低？全球供應鏈何時重回正軌？等等角度均是觀察重點。