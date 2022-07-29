年底11月26日台北市長選舉，隨著民進黨正式提名前衛福部長陳時中參戰，熱身已久的國民黨候選人蔣萬安與黃珊珊也磨刀霍霍，一場世紀矚目「首都三腳督之戰」登場，誰將入主台北市政府，各方都在關注！前彰化縣長卓伯源則揭他的答案是：蔣萬安！

卓伯源今在臉書指出，這一次的台北市長選舉，有個現象值得注意，就是市議員候選人是拉抬市長候選人的主力，從陳時中起手式的活動場就是找各區市議員辦見面會，企圖迅速累積在市民心中的印象與形象，以明星光環來消退過去防疫期間外界的諸多疑慮與指控，坦白說，陳時中就在挽救與彌補過去跌落神壇的失分，選舉還有4個月的時間，是有操作空間。

卓伯源認為，蔣萬安 是優秀的國民黨年輕世代，有高度的行動力與執行力；選舉其實是一場新創的工作，「沒有你想不到的，只有你做不到的」，這句話他要送給萬安。

至於黃珊珊，卓伯源說，一旦卸下公職，很多鄰里長就可以拿出行政中立為由，避開同場同台的機會，這也是她的隱憂與危機。畢竟這一次三人參選勝負難定，大家都不想得罪，更何況她被外界評估是影響蔣萬安當選與否的關鍵。最後誰將入主台北市政府？卓伯源認為，答案是蔣萬安！