國史館公布史料 辜汪二次會談 李登輝講稿：是一個在戰略上至關重大的事件。國史館提供

國史館為紀念李前總統逝世兩週年，明天舉辦「李前總統登輝先生逝世兩週年紀念─文物史料捐贈儀式暨 新書發表會」；今公開的史料中，1998年10月12 日李總統向海峽交流基金會董事長辜振甫與參中國大陸代表團員講話稿，李登輝提到，是這次參訪，對於在國際上塑造中華民國在台灣的形象、彰顯與大陸分治、對等，宣揚台灣民主經驗而言，是一個在戰略上至關重大的事件。

這份「總統參考資料」的談話內容，並未出現在總統府87年10月12日公開的新聞稿中，只有在總統以茶會款待返國參加國慶活動僑胞代表致詞時新聞稿提到，「李總統今天表示海基會董事長辜振甫即將率團赴大陸，此行意義深遠。總統特別指出，中華民國在台灣實施的制度，不但是自由、民主的象徵，更是中國大陸努力的指標」。

在家屬捐贈、國史館目前只公開一頁的稿件，還可依稀看到用鉛筆修改的痕跡；國史館表示，為何這份接見辜振甫訪團等談話，最後沒有公布在公開新聞稿中，他們不得而知，也是微妙的地方，至於鉛筆修改部分是否為李登輝親筆，也還在查證中。

1998年10月14日第二次辜汪會談在上海登場，這份目前僅公開一頁「1998年10月12日李總統向海峽交流基金會董事長辜振甫與參訪 中國大陸代表團員講話稿」中提到，「....這一回董事長到大陸參訪，名義上雖然是由陸委會授權，代表海基會去和海協會的理事長汪道涵先生會晤。但實際上將會與中共各級領導人會面。所以意義非常重大，（鉛筆修改：辜董事長的一言一動）是國際社會所矚目的大事」。

「表面看起來，這次的辜董事長到大陸參訪，似乎不像一九九六年那樣，既有中共的軍事演習，飛彈試射，又有美國派遣兩個航母戰鬥群，顯得非常熱鬧。但是這次參訪，對於在國際上塑造中華民國在台灣的形象、彰顯與大陸分治、對等，宣揚台灣民主經驗而言，是一個在戰略上至關重大的事件。重要性絕不下於九六年我政府台」（國史館只公布到此）。

這次新書發表與珍貴史料捐贈，特邀請李登輝總統家屬、李登輝基金會、故舊僚屬與相關學者專家等與會；2021年5月國史館長陳儀深拜會李登輝基金會洽談合作事宜，迄今已 獲基金會捐贈包括總統大事日記略稿、講話稿、談話紀要、言論集、著作等 2000 餘項文物史料及圖書。