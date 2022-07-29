五月天阿信日前在社群發文提到：「我問你一件事，你要好好的回答噢！因為有可能會變成真的。如果有機會在你面前，為你唱一首五月天，你會怎麼選？」萬人留言踴踴點歌，如今這個願望即將成真，「華人第一天團」五月天打開「任意門」，在歌迷千喚萬喚下，帶著「五月天好好好想見到你演唱會」展開睽違3年的巡迴演唱會，將在拉斯維加斯、紐約北美雙城開唱，除了讓海外歌迷超興奮高喊「加場」，不少台灣歌迷也敲碗「期待年底台灣跨年」。

五月天將於11月12日首度在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館開唱，11月19日二度攻佔紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心，緊接著五月天因疫情三度延期的新加坡演唱會，也將於12月3日在新加坡的新加坡國家體育館舉辦演唱會；除此之外，他們先前在（法蘭）直播時也預告即將發行新單曲，加上團員們的個人活動規劃，正式宣告下半年工作全面啟動。更多五月天「好好好想見到你」演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。