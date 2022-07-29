台南地檢署偵辦新北市佳鎂國際生技公司涉嫌違法利用NK療法治療患者查扣的相關事證。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南地檢署偵辦新北市佳鎂國際生技公司涉嫌違法利用NK療法治療患者查扣的相關事證。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

新北市男子楊茗澤不具醫師資格，卻在新莊區成立佳鎂國際生技公司，自稱擁有NK療法等5種技術可以治療癌症，每次治療收取高達178萬元。他透過台灣免疫細胞應用協會高姓女總監等人的介紹，2年內先後有7名患者接受治療，合計詐財2584萬餘元。其中，罹患肺腺癌的台南市葉姓婦人，支付3期治療費用後，卻在治療過程中昏迷，經送醫急救，最後仍因病不治。台南地檢署歷經1年的偵查，全案除依犯組織犯罪防制條例、加重詐欺、加重竊盜及醫師法等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑外，在押的楊男、高女等4人移審法院也被裁定續押。

檢方指出，此案係被害人葉女的配偶及兒子，提告其母親被楊男等人注射不明針劑後昏迷，緊急送往成大醫院急救。檢方指揮台南市刑警大隊偵三隊蒐證並清查金流後，發現楊男僅曾就讀波蘭波茲南醫學大學學士後醫學系，未經醫師考試，並非合格執業醫師，卻成立佳鎂生技公司，雇用陳姓、徐姓女護理師替人治療。

檢方指出，楊男等人除自稱擁有NK（Nature Killer Cell）療法，能從人體周邊血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化達到相當數量後，再注射回輸人體治療癌症外，還搭配WT-1（癌症疫苗）、Mesenchymal Stem Cell（MSC，間質幹細胞）、MSCGF（間質幹細胞生長因子）、Exosome（簡稱EXO，外泌體）等技術進行療程。

楊男等人為取信病患，更謊稱「於日本跟隨曾振武博士傳授NK療程經歷」、「要將血液送至日本給曾振武博士團隊來製作NK針劑」、「療法可以使腫瘤變小至消失」、「團隊還有其他醫生在做治療，日本那邊有專門的實驗室，有教授在幫忙培養細胞」、「WT-1是日本的癌症疫苗，可以提高免疫力」，以提高病患接受治療的意願，甚至從網路下載、套印衛福部的同意書，增加醫療行為的可信度。

檢方調查發現，楊男等人都未曾前往日本實驗室或曾與曾振武博士接洽，回輸或注射在病患身上的NK、WT-1，也都是透過鄭姓男子與大陸樂姓女子聯繫，自稱來自日本實驗室；至於MSC針劑則來自大陸北京，MSCGF與EXO來自台灣某醫學生物科技公司。

偵辦過程中，檢方也發現陳女、徐女，曾於2020年2月至6月間，在她們服務的台北榮民總醫院新竹分院內，竊取塑膠空針頭及酒精棉片等物品，提供楊男作為治療病人注射針劑等醫療耗材使用。

檢方認為，楊男等人使用的免疫細胞治療技術，不僅沒有接受衛福部管制，使用的製劑也都沒有經過認證，加上MSC、MSCGF或EXOSOME均屬異體細胞或外泌體介入人體，輕則誘發免疫發炎反應，重則造成身體無法回復的傷害，甚至危害生命，他們卻利用病患與家屬渴望治癒、病急亂投醫的迫切心情，滿足一己私欲，置病患權益於不顧，收取暴利，惡性重大，犯後還矢口否認犯行，建請法院從重量刑。