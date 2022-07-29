一名楊姓志願役軍人於2020年間認識僅15歲的少女小美，兩人兩度前往MTV發生性關係還拍攝性愛片，事後竟要求小美找來同班閨蜜小芬要求小芳邀約前往摩鐵「3P」，並拍攝影片上傳色情網站，事後遭到兩名少女父母察覺報警。一審楊男判刑4年10月，楊男不服上訴，二審法官認他觸犯3年至7年重罪而駁回上訴，本案仍可再上訴三審。

根據判決書，楊男於於109年2月監，某家連鎖MTV包廂內，與結識的15歲少女小美發生性關係。還趁著小美不注意時偷拍性愛影片，事隔幾日又找小美前往該處MTV再度發生關係。

同年隔月，楊男竟要求小美邀約自己的閨蜜同學大玩3P，於是就找了自己的同學小芬一起赴約。3人前往某家汽車商旅大開性愛派對，又拍下三人性愛影片。

未料楊男事後，竟偷偷以標題「跟女友還有她閨蜜3P」為名，將偷拍影片上傳到某大色情網站。最扯的是，楊男得知小芬與張姓男子私下相約性交易，竟偷偷要求小芬錄下性愛影片，小芬也依約讓張男自己拍攝影片後先傳給他，再由小芬傳給楊男，楊男竟又將影片上傳色情網站，還寫下標題「小女友與單男」。事後遭到兩位少女父母發覺而報警。

法官調查後，認為楊男自偵查階段即已自白全部犯行，且與兩名少女發生性行為，均未違反兩人意願，小美表明其確實與楊男交往，3人從事3P性行為，更是小美從中牽線並引導小芬所致，難全部歸咎於楊男犯行，楊男所拍攝影像也經小美同意，手段平和，犯罪所生危害並非嚴重，且事後楊男均與兩名少女及其等法定代理人達成調解，因此一審判決4年10月。

但楊男上訴，向法官求情自己育有一名幼子，目前妻子又懷孕待產，希望法官能與已減刑，但二審法官認為他觸犯的罪名，最重可處3年至7年徒刑，一審量刑已屬偏低度，駁回上訴。