乙方人馬被警方帶回派出所。（警方提供）

乙方停留在現場的白色BMW轎車遭砸毀，擋風玻璃破碎。（警方提供）

廟會陣頭參拜嫌隙 談判破裂互毆砸車│中視新聞 20220729

新北市新莊區今（29）日凌晨發生一起因參加陣頭發生嫌隙所引發的群毆事件，2方人馬共計11人在街頭上演全武行，警方獲報後出動20名快打警力，於案發後2小時內陸續將所有涉案人逮補到案，後續依妨害秩序、毀損移送。

據了解，今日凌晨1時許，甲方人馬姓（26歲）、陳姓（33歲）、程姓（42歲）、龔姓（29歲）、郭姓（19歲）及廖姓（21歲）男子等6人，與乙方的朱姓（26歲）、呂姓（25歲）、呂姓（25歲）、李姓（24歲）、張姓（20歲）男子等5人，相約在新莊中港路、中義街口的超商前談判。

雙方皆為新北市宮廟陣頭成員，但在26日於北市萬華區參加陣頭活動時發生嫌隙，今日凌晨本是相約談和解，不料協調破裂，雙方又在過程當中引發口角，最後爆發肢體衝突，雙方持鋁棒及木棍互毆，後來乙方逃離現場，其中1輛白色BMW轎車還停留在現場，甲方則持球棒砸車洩憤。

警方接獲報案後，立即出動20名快打警力趕赴現場，並立即擴大調閱案發現場及周邊路口監視器畫面鎖定涉案人士，於2小時內陸續將11人逮捕歸案，雙方全依妨害秩序案移送，另外甲方涉嫌毀損，也一併移送新北地檢署偵辦。