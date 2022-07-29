知名網紅直播主丟丟妹，因直爽海派叫賣方式爆紅，一度創下月營業額2億的驚人收入，打造專屬的海鮮直播帝國，近來雖捲入不少爭議風波，但如今可說是雨過天晴，平時就會在社群平台與粉絲分享日常的她，近日曬出剪好的新髮型，立刻引起網友一致好評。

丟丟妹過去都以齊瀏海造型示人，不過日前曬出坐在車中的自拍照，只見她將原本的妹妹頭齊瀏海分開，罕見將額頭露了出來，並對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，由於近來天氣炎熱，她直接穿著無袖背心出門，不僅露出香肩，一對傲人上圍更是搶盡目光，火辣身材令人稱羨不已，吸引上萬粉絲按讚，足以見得她的超高人氣。

難得額頭出來見客 🤨 我愛 比莉姐的口罩😍（很珍惜） 喜歡怎樣子的我呢？+1 由丟丟妹發佈於 2022年7月27日 星期三

丟丟妹新造型除了獲得一致好評，也引起網友熱烈討論：「這張拍的真美，好秀氣」、「很美很有氣質」、「露額頭才好，前途一片光明，無小人陷害」、「我覺得有額頭更美」、「額頭很美!很飽滿喔」、「額頭很漂亮耶！露出來整個人更有氣質、視野更廣闊了」、「好看，成熟美」，也釣出她搞笑回應：「那丟丟要多多露額頭」。

丟丟妹近期被同行抹黑賣的肉品有問題，因此遭質疑賣假貨，讓她決定不忍開直播反擊，除了控訴媒體沒有查證就報導不實消息，導致名譽受損，更請出廠商現身說法並亮出名片，呼籲民眾若心存疑慮能自行打電話查證，強調自己若真的欺騙消費者，願意下跪道歉。