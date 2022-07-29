高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS）

俄羅斯軍事專家說，莫斯科想出「秘密發展」計畫，據說可以駭入美國提供烏克蘭的高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS）。

據《新聞周刊》（Newsweek）28日報導，《真理報》（Pravda）說，知名軍事專家列昂科夫（Alexei Leonkov）在俄羅斯國營電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya-1）上透露了這秘密倡議。

美國提供烏克蘭的M142海馬斯已成為烏克蘭反擊俄軍的要角，美國陸軍駐歐退役指揮官兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）說，在俄烏戰爭中，它是遊戲規則改變者。

烏克蘭部隊以海馬斯（HIMARS）轟炸俄羅斯佔領區刻松（Kherson）地區的橋梁

而列昂科夫說，據《真理報》報導，海馬斯最初是用在烏東頓巴斯（Donbas）區，後來暴露了它的弱點。他指出，美製海馬斯系統已被駭，而俄羅斯的秘密發展將應用在各個方向。列昂科夫說，他還不能透露這套優良的系統，但它可以在更遠的距離運作，並立即修復發射場。而對美國人來說，這是個很令人不快的意外。

另一方面，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）周一說，旗下部隊用海馬斯摧毀了50座俄羅斯軍火庫。而一名美國國防部高級官員最近則透露，烏克蘭已用它們摧毀了超過100個「高價值」俄羅斯目標。

不過，列昂科夫說，號稱「神器」的海馬斯在俄烏戰爭中已變得沒那麼有效，並質疑最近烏克蘭利用它，連連獲得戰功的說法。至於五角大廈則拒絕評論俄方聲稱，已秘密發展出駭入海馬斯手法的相關事宜。