新北市長侯友宜分別與新北特教學校新任校長洪雅玲、永和國小卸任校長曾燕春，轉動象徵愛、希望、品德的齒輪，期許校長們轉動生命奇蹟。（蔡雯如攝）

新北市今年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮今舉行，現場有90位校長、4位幼兒園長出席，新北市長侯友宜親自到場獻上祝福，其中新任淡水國中校長王潔雯也與曾任多屆校長的父親王仁宏一同上台接受表揚，校長父女檔傳承交接的畫面相當罕見。

教育局指出，新北市去年起編列超過630億元教育預算，成為全國教育經費第一高的縣市，希望建立優質教育系統，將在地就學率提升至8成，本次交接典禮主題是「前瞻教育想像，創造永續未來」，希望校長能在新世代發現教育機會點，在虛實整合新世代中融入多元文化，引領學校培育國家新世代人才前行。

侯友宜分別與新北特教學校新任校長洪雅玲、永和國小卸任校長曾燕春，轉動象徵愛、希望、品德的齒輪，期許校長們轉動生命奇蹟。侯友宜表示，近年受疫情影響，新北市仰賴各級學校校長幫忙，教育局授權彈性處理，讓校長擔任第一線指揮官，守護學生安全，過程十分艱辛，他非常感謝校長多年來的付出。

本屆校長交接典禮上，與父親一同上台接受表揚的校長王潔雯，因為受到家庭教育影響，決定由記者轉任教職工作，她說，父親是校長、母親是老師，從小看著父母全心投入教育工作，因此才決定轉換跑道。

王潔雯也引用尼采《而我必須是光》的名句「點一盞心燈，讓孩子成為自己的光。因為，每一個孩子，都是這樣的光彩奪目獨一無二，值得我們用心對待」，期盼能將自己的人生經歷帶回校園，發掘出孩子的天賦。

教育局長張明文表示，校長是推動學校校務的關鍵人物，新北市規畫縝密的培訓制度，打造兼具教育素養、卓越領導能力的校長，教育局近4年已投入165.8億打造頂尖教育環境，另有4億打造新北贏得未來技職人才計畫，未來更計畫挹注30億更新全市各校資訊設備，希望打造智慧校園，造福更多學子。