國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，市府找市府的發言人，柯志恩競選團隊找自己的發言人，大家各自努力。(記者洪浩軒攝)

迎戰年底選戰，力盼連任的高雄市長陳其邁雖現以市政優先，目前競選團隊尚未啟動，每天行程仍以市政為主，但為強化團隊戰力，陳其邁上午出席楠梓右昌公共托嬰中心開幕活動時，證實將聘任三立主播張硯卿出任專職市府發言人，表示歡迎高雄女孩回家，貢獻所長；對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩則強調，大家各自努力。

陳其邁表示，高市府團隊都一向歡迎年輕、專業、有熱忱的人員能夠投入到公共部門、公共服務的行列，讓市政建設一來能夠有更多的觸角、更多意見的參與，讓市政能夠更周延，所以也歡迎高雄女孩回家，貢獻所長。

為何選中張硯卿，其優勢何在？陳其邁說，她的優點很多，應該是由她來跟大家報告會比較好，再過幾天她就會親自來跟大家說明她的心路歷程，她是一個非常專業，加上非常熱血的人，專業在媒體或其領域內，大家都非常欣賞，市政府非常希望有更多年輕專業、對故鄉熱愛的人，能夠投入市政府行列。

對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，大家各自有各自的目標及節奏，市府找市府的發言人，柯志恩競選團隊找自己的發言人，大家各自努力。